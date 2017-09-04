Адвокат похищенного в Беларуси украинца Гриба обратилась в ЕСПЧ

Если Минск не станет сотрудничать с Украиной по этому делу, можно будет говорить о причастности Беларуси к преступлению, заявила Евгения Закревская

Адвокат похищенного в Беларуси Павла Гриба Евгения Закревская обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с исчезновением украинца, к которому якобы причастны российские спецслужбы. Об этом со ссылкой на ее заявление сообщает агентство Радио Свобода.

Юрист уточнила, что местонахождение ее подзащитного по-прежнему неизвестно. Закревская утверждает - из-за его проблем со здоровьем у пропавшего украинца "есть основания говорить об угрозе его жизни".

"Нами действительно было подано заявление в Европейский суд по правам человека по применению срочных мер в порядке правила 39. Мы считаем, что РФ непосредственно на данный момент нарушает такие права Павла Гриба, как право на свободу, право на неподвержение пыткам, и есть прямая угроза его жизни", - заявила она.

Адвокат призвала официальный Минск изъять видеозаписи с камер по возможному маршруту поездки Гриба. По ее мнению, это поможет прояснить обстоятельства его исчезновения.

В случае, если Беларусь не будет эффективно сотрудничать с правоохранителями из Украины, можно будет говорить о причастности властей этой страны к преступлению, подчеркнула Закревская.

Читайте также: Исчезновение украинца в Беларуси: открыто уголовное дело

28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ РФ по Краснодарскому краю, Сочи), однако не подтвердили задержание. Украинский консул в Минске также сообщил, что Павел Гриб не значится в списках задержанных в СИЗО Беларуси.

Сам капеллан считает, что Павла похитили сотрудники российских спецслужб. В АТО сын бывшего пограничника участия не принимал, так как имеет инвалидность.

По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.