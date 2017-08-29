Против Балуха оккупанты в Крыму открыли новое уголовное дело

По информации правозащитников, политзаключенного Владимира Балуха в Крыму обвиняют в "применении насилия к представителю власти"

Против незаконно осужденного в Крыму украинца Владимира Балуха оккупанты открыли новое уголовное дело. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на украинца. Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В документе сказано, что Балух 11 августа 2017 года "во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко", после чего политузник зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и якобы снова ударил начальника ИВС по правой руке.

По информации защиты украинца, Ткаченко сам ударил Балуха, оскорблял нецензурной бранью, а также унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС, сообщают правозащитники.

Адвокат политзаключенного подал заявление на начальника ИВС в полицию.

4 августа 2017 года Балуха приговорили к трем годам и семи месяцам тюрьмы. "Прокурор" просил для него пять лет и один месяц тюрьмы.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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