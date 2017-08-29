Меркель: Санкции против РФ останутся - не устранены их причины

Федеральный канцлер Германии настаивает на жесткой линии немецкого правительства по вопросу российской агрессии в Украине

Никаких уступок президенту государства-оккупанта Российской Федерации Владимиру Путину по Крыму не будет, а экономический прессинг Запада на Москву сохранится, пока Россия не уйдет из Украины. Об этом в ходе 90-минутного интервью немецким телеканалам заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет местное издание Bild.

Как передает издание, канцер "настаивает на жесткой линии немецкого правительства" по вопросу экономических мер против России, "в необходимости которой недавно сомневался глава либералов Кристиан Линднер".

"Санкции не будут сняты до тех пор, пока не устранены причины для их введения", - подчеркнула Меркель.

Ровно год назад она заявляла, что не видит оснований для отмены санкций, так как Москва не выполнила обязательства в рамках минского процесса, а в прошлом декабре подтвердила эту позицию.

23 июня 2017 года канцлер и французский президент Эмманюэль Макрон заявили о намерении продвинуть стагнирующий политический процесс по Донбассу способом, "который удовлетворит Украину".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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