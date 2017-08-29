Необходимо найти с Москвой общий язык - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что налаживание двусторонних отношений зависит и от России, и от ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС необходимо обдумать, как улучшить отношения с Россией. Об этом он сказал на посольской конференции с главами зарубежных представительств Евросоюза сегодня, сообщает Deutsche Welle.

По мнению Юнкера, налаживание двусторонних отношений зависит и от России, и от ЕС. "Европейская безопасность невозможна без участия России. 5,5 млн кв. километров - это площадь ЕС, 17,5 млн квадратных километров - площадь России. Еще вопросы есть?", - спросил глава Еврокомиссии.

Он добавил, что при этом ЕС, конечно, не хочет отказываться от своих принципов и ценностей. Он напомнил об аннексии РФ , но подчеркнул, что необходимо найти с Москвой общий язык.

"В мире на данный момент идет около 60 войн. Если не считать Украину, то в Европе - ни одной. Украина не входит в Европейский Союз, но это, конечно, европейская страна", - сказал Юнкер, комментируя внешнюю политику ЕС.

По его словам, "его друг" президент Украины Петр Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина - это Европейский Союз и это НАТО. "На данный момент это ни то и ни другое", - подчеркнул Юнкер.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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