МИД Литвы: Украине нужно создать антикоррупционный суд

Проведение реформ и борьба с коррупцией важны для построения успешного европейского государства, отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс заявил, что Украине необходимо создать антикоррупционный суд в ближайшее время. Об этом он сказал на встрече с руководством НАБУ и САП в Литве, говорится в сообщении литовского МИД.

"Мы приветствуем усилия специальных антикоррупционных органов Украины в борьбе с коррупцией, надеемся, что они продолжат действовать независимо и эффективно. Не менее важно, чтобы расследованы ними дела не только доходили до суда, но и достигали конкретных результатов и появлялись обвинительные приговоры", - отметил глава МИД.

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Он считает, что проведение реформ и борьба с коррупцией важны для построения успешного европейского государства.

22 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд.

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