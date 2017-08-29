Коломойский, Пинчук и Тимошенко: кто нанимает лоббистов в США

Журналисты узнали, кто из украинских политиков и олигархов обращается за услугами американских лоббистов

Украинские политики и олигархи часто обращаются за услугами лоббистов в США. В частности, по данным журналистов, речь идет о бизнесменах Игоре Коломойском, Оксане Бродовской, Викторе Пинчуке, лидере партии Батькивщина Юлии Тимошенко и других. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на различные, в том числе неназванные, источники, а также регистрационные формы Министерства юстиции США.

Уточняется, что украинские политики и олигархи обращаются к лоббистам не для продвижения своих интересов в Конгрессе.

"Для них работа с американскими лоббистами - это способ продвижения своих компаний в США, а также своеобразной защитой от давления внутри Украины", - сказал журналистам неназванный американский юрист.

В июле Коломойский нанял лоббиста - бывшего конгрессмена Джона Свини - для лоббирования "бизнес-вопросов, связанных с инвестированием в США", как указано в регистрационной форме на сайте Минюста США.

Свини - член переходной команды президента Дональда Трампа, один из основателей "SMW Partners".

Журналистам стало известно, что она платит $30 тыс за три месяца работы за лоббирование "вопросов, связанных с посещением и ведение бизнеса в Соединенных Штатах" лоббисту Адриану Плешу, у которого в США "неоднозначная репутация".

В марте лоббиста Монику Кроули нанял Пинчук для "приглашения американских чиновников для участия в различных событиях, включая Мюнхенскую конференцию".

Американская пресса называет Кроули приближенной Трампа, поскольку ее кандидатура также рассматривалась на должность главы Совета национальной безопасности США. СМИ сообщают, что Пинчук и ранее пользовался услугами лоббистов для продвижение филантропических проектов и бизнеса.

Лоббиста также наняла владелец финансовой компании "Абсолют Финанс" Оксана Бродовская. На сегодняшний день она управляет одной из крупнейших не банковских сетей обмена валют в Украине.

По данным журналистов, бывший конгрессмен США Джим Слеттери - зарегистрированный лоббист компании "Trident та Aveiro", которую, как уточняется, связывают с Тимошенко. Во время Революции достоинства в Украине Слеттери активно работал в Вашингтоне для освобождения Тимошенко из тюрьмы.

В США уже ведется расследование против лоббиста Пола Манафорта, который, вероятно, работал на Партию регионов в Украине.

К американскому лоббисту Дейлу Армстронгу, сообщает СМИ, обратился еще один украинский депутат - Андрей Артеменко.

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