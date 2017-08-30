В Украину прибыл глава Генштаба Вооруженных Сил Польши

В Украине польские военные ознакомятся с работой Национальной академии сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности

В Украину прибыла делегация польских генералов и офицеров во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генерал-лейтенантом Лешеком Суравски. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук.

Во Львовской области Суравски ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности.

"Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашими странами", - написал Ткачук.

24 августа сообщалось, что подразделения Вооруженных Сил Украины впервые примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

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