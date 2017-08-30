МИД Германии: Не хотим полностью разрушать отношения с РФ
Германия не хочет полностью разрушать экономические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Deutsche Welle.
Слова Габриэля были еще одной реакцией на введенные ранее санкции США против РФ. Он высказался за "разумное обращение с Россией".
По его словам, Германия ни в коем случае не хотела бы содействовать тому, чтобы эти санкции привели к "новому Ледниковому периоду" между Россией и Западом.
29 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что никаких уступок президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину по Крыму не будет, а экономический прессинг Запада на Москву сохранится, пока Россия не уйдет из Украины.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:25
-
вчера
18:23
-
вчера
17:06
-
вчера
16:59
-
вчера
16:45