МИД Германии: Не хотим полностью разрушать отношения с РФ

Габриэль высказался за "разумное обращение с Россией"

Германия не хочет полностью разрушать экономические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во время встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Deutsche Welle.

Слова Габриэля были еще одной реакцией на введенные ранее санкции США против РФ. Он высказался за "разумное обращение с Россией".

По его словам, Германия ни в коем случае не хотела бы содействовать тому, чтобы эти санкции привели к "новому Ледниковому периоду" между Россией и Западом.

29 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что никаких уступок президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину по Крыму не будет, а экономический прессинг Запада на Москву сохранится, пока Россия не уйдет из Украины.

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