В Одессе полиция начнет осматривать личные вещи и автомобили
30.08.2017 05:09
В целях усиления безопасности в Одессе будут проверять личные вещи и транспортные средства. Полиция просит также сообщать о подозрительных предметах
Дмитрий Головин (фото - пресс-служба полиции Одесской области)
В целях усиления мер безопасности в Одессе полиция вводит осмотр личных вещей и транспортных средств. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин, передает пресс-служба полиции Одесской области.
Правоохранители призывают с пониманием отнестись к таким мерам, а также сообщать в полицию о найденных подозрительных предметах или людях, чей внешний вид вызывает подозрение.
Такие меры вводятся в целях предотвращения террористических актов, уточняют в полиции.
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