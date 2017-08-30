В Одессе полиция начнет осматривать личные вещи и автомобили

В целях усиления безопасности в Одессе будут проверять личные вещи и транспортные средства. Полиция просит также сообщать о подозрительных предметах

В целях усиления мер безопасности в Одессе полиция вводит осмотр личных вещей и транспортных средств. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин, передает пресс-служба полиции Одесской области.

Правоохранители призывают с пониманием отнестись к таким мерам, а также сообщать в полицию о найденных подозрительных предметах или людях, чей внешний вид вызывает подозрение.

Такие меры вводятся в целях предотвращения террористических актов, уточняют в полиции.

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