Дело Ефремова: ключевого свидетеля допросят по видеоконференции

Прокурор предложил допросить экс-заместителя командира роты Торнадо Николая Цукура в режиме видеоконференции из лечебного учреждения

Старобельский районный суд продолжил судебное заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает телеканал ЛОТ.

Запланированный допрос одного из ключевых свидетелей экс-заместителя командира роты Торнадо Николая вчера так и не состоялся. Уже второй раз за период рассмотрения дела.

Цукур, которого приговорили к девяти годам лишения свободы по делу роты спецназначения Торнадо, прибыть в суд не смог. Прокуроры объясняют, причина - состояние здоровья.

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"Две операции были сделаны и последнюю, третью операцию, ему было сделано в августе 2017 года. По состоянию на сегодня Цукур продолжает пребывать на лечении", - отметил старший группы прокуроров ГПУ по делу Ефремова Павел Кожуховский

Поэтому прокуратура предлагает допросить Цукура в режиме видеоконференции из лечебного учреждения.

Адвокаты Ефремова настаивают на доставке свидетеля в суд. В итоге коллегия судей принимает решение - обеспечить проведение судебного заседания в режиме видеоконференции при участии свидетеля Цукура. В ответ защита заявляет об отводе всего состава судейской коллегии.

"Суд продемонстрировал очевидную предвзятость и необъективность, что и свидетельствует о его заинтересованности. Это те самые обстоятельства, что и дают основания для заявления об отводе этого суда", - подчеркнул адвокат Александр Мельников.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

1 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Ефремову меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей - до 28 сентября. Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что Ефремов лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.