В Дагестане убиты два офицера-предателя из крымской СБУ - СМИ

Во время захвата Крыма оба изменили присяге и перешли на службу к оккупантам, а в 2016 году были награждены в России медалью "За возвращение Крыма".

28 августа в Дагестане во время спецоперации по обезвреживанию так называемой "хасавюртской банды" в перестрелке убиты два экс-сотрудника спецподразделения СБУ Альфа, которые в 2014 году изменили присяге и перешли на службу к российским оккупантам. Ранее в Украине они были объявлены в розыск. Об этом инциденте сообщил прокремлевский ресурс РИА Новости, подробности в Facebook изложил журналист Юрий Бутусов.

По данным источника, убиты уроженцы Севастополя - подполковник Александр Байбутлов 1977 года рождения и подполковник Денис Ракицкий 1977 года рождения.

"Оба предателя вместе окончили Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - главным специалистом отдела", - сообщил журналист.

В 2016 году Байбутлова и Ракицкого в России наградили медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Кадры КТО в Дагестане:

"Откуда стала известна информация? А вас тут всех в нашей контрразведке не забывают те, кто остается верен воинской присяге", - подытожил Бутусов.

Как пишет журналист, 90% состава крымских подразделений СБУ перешли на сторону российских оккупантов.

Читайте также: Альфа очищена от предателей Украины - начальник ЦСО "А"

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.