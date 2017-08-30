В Дагестане убиты два офицера-предателя из крымской СБУ - СМИ
28 августа в Дагестане во время спецоперации по обезвреживанию так называемой "хасавюртской банды" в перестрелке убиты два экс-сотрудника спецподразделения СБУ Альфа, которые в 2014 году изменили присяге и перешли на службу к российским оккупантам. Ранее в Украине они были объявлены в розыск. Об этом инциденте сообщил прокремлевский ресурс РИА Новости, подробности в Facebook изложил журналист Юрий Бутусов.
По данным источника, убиты уроженцы Севастополя - подполковник Александр Байбутлов 1977 года рождения и подполковник Денис Ракицкий 1977 года рождения.
"Оба предателя вместе окончили Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - главным специалистом отдела", - сообщил журналист.
В 2016 году Байбутлова и Ракицкого в России наградили медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".
Кадры КТО в Дагестане:
"Откуда стала известна информация? А вас тут всех в нашей контрразведке не забывают те, кто остается верен воинской присяге", - подытожил Бутусов.
Как пишет журналист, 90% состава крымских подразделений СБУ перешли на сторону российских оккупантов.
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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.
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