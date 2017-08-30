Оккупированный Крым в сентябре посетит делегация из Греции - ИС

Источники военной агентуры сообщают, что сепаратисты разыгрывают карту греческой общины на полуострове, как "коренных жителей" в противовес татарам

Кремль продолжает попытки легализовать аннексию Крыма: оккупированный полуостров в сентябре посетит греческая "делегация". Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

По данным военной разведки, российские оккупанты через национально-культурные общества полуострова активизировали мероприятия, направленные на пропаганду в странах Евросоюза идеи якобы "законности присоединения полуострова к РФ".

При этом сепаратисты активно разыгрывают карту греческой общины в Крыму, как "коренных жителей" в противовес татарам.

"Между руководителем региональной национально-культурной автономии греков Крыма.Шонусом и главой муниципалитета Филис Паппусом достигнута договоренность о визите в период с 20 по 30 сентября в оккупированный Крыму греческой делегации в составе семи представителей: Христоса Паппуса, Георгиоса Критикоса, Димитриоса Стураитиса, Савваса Саввас, Василиоса Георгиадиса, Константина Пападима, Иоаннис Пападопулоса", - отмечается в сообщении.

Финансирование визита будет осуществляться из городского бюджета Евпатории, проект курируется структурными подразделениями ФСБ РФ на полуострове.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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