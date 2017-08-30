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Уполномоченным по связям с Кабмином в Раде станет нардеп от БПП

30.08.2017 11:53
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко будет помогать коммуницировать правительству с парламентом
Уполномоченным по связям с Кабмином в Раде станет нардеп от БПП
Вадим Денисенко

Уполномоченным по связям с Кабмином в Верховной Раде станет народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства, передает корреспондент LIGA.net.

"После консультаций, мы приняли решение, что уполномоченным по связям с Кабмином в парламенте станет депутат Вадим Денисенко", - сказал он.

Гройсман отметил, что новая система взаимодействия с парламентом позволит правительству отозвать законопроекты, которые утратили актуальность, и сосредоточиться на ключевых инициативах.

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