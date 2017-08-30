Порошенко рассказал историю об инвесторе и танках РФ во Львове

Японский бизнесмен якобы говорил президенту, что опасно вкладывать деньги в воюющую страну, Порошенко уверял его, что агрессия России этому не помеха

Петр Порошенко рассказал, как на борту президентского самолета уговаривал неназванного японского инвестора вкладывать средства в развитие Львовской области. Об этом глава государства вспомнил в своей речи во время визита во Львовскую область.

"Первый вопрос, который задал мне японский инвестор: "Подождите, у вас же война. Ну как я объясню в Японии, что я вкладываю деньги в стране, где война?", - сказал глава государства.

По словам Порошенко, он заверил бизнесмена из Японии в том, что Украина способна защитить суверенитет страны и иностранные инвестиции.

"Скажу дословно то, что сказал: "Где сейчас ваш офис?" Он говорит: "В Варшаве". Я говорю: "Я уверяю вас, если российские танки будут во Львове, они точно будут и в Варшаве", - заявил президент, еще раз подчеркнув, что "Украина уже остановила российского агрессора".

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