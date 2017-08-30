ГПУ хочет купить 17 легковых автомобилей на 12 млн грн - СМИ

Ведомство планирует закупить два внедорожника Toyota Land Cruiser 150 Prado и 15 седанов Toyota Corolla 6 CVT Style

Генпрокуратура 28-29 августа 2017 года провела два аукциона по закупке новых легковых автомобилей на общую ожидаемую сумму 12,36 млн грн, в том числе двух элитных внедорожников стоимостью около 1,3 млн грн каждый. Об этом со ссылкой на информацию в системе ProZorro сообщают Наші гроші.

Отмечается, что самые низкие цены на торгах предложило ООО ВиДи Автострада из группы ВиДи Виталия Джуринского. Если фирму определят победителем, она поставит за 11,83 млн грн два черных автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн и 15 черных автомобилей Toyota Corolla 6 CVT Style по 619 тыс грн.

Рыночная стоимость первой модели составляет 1,35 млн грн, второй - 624 тыс грн.

Как отмечают журналисты, полноприводные внедорожники имеют камеру заднего вида, кожаное покрытие руля, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, систему отпирания дверей и запуска двигателя Smart Entry, аудиосистему Toyota Touch 2 c семидюймовым цветным сенсорным дисплеем и девятью динамиками, передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, защитные шторки второго ряда.

Toyota Land Cruiser 150 Prado (фото - rikauto.com.ua)

Седаны, в свою очередь, оснащены камерой заднего вида со статической проекцией, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с шестью динамиками, передними и боковыми подушками безопасности.

Toyota Corolla 6 CVT Style (фото - autos.ua)

Сумма потенциальных сделок на 4% ниже общей ожидаемой стоимости закупки, отмечает издание.

На тендере по внедорожникам единственным конкурентом была днепровская фирма Алмаз Мотор ЛТД Алексея Шоха и Александра Корниенко из группы компаний Алмаз, а по седанам - хмельницкий Гранд-Мотор Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от БПП Солидарность Марии Гвоздевой.

В торгах по автомобилям Corolla также хотело принять участие ООО Торговый дом Евромоторс, но его не допустили к аукциону "из-за какого-то несоответствия техническим требованиям".

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Анонимная фирма поинтересовалась, почему заказчик нарушает постановление Кабмина №710 от 11 октября 2016 года, предусматривающее отказ от приобретения легковых автомобилей для госорганов (одно из исключений - Специализированная антикоррупционная прокуратура).

В ответ заказчик сообщил, что объявил закупку, "руководствуясь нормами ст. 91 закона о прокуратуре" и "учитывая порядок обеспечения транспортными и материально-техническими средствами органов прокуратуры".

Наші гроші также напомнили, что в 2016 году ГПУ за 5 млн грн приобрела для САП две Toyota Camry, три Toyota Corolla и один Volkswagen T6 Caravelle.

В июне 2017 года журналисты опубликовали результаты расследования, кому из некоторых народных депутатов, чиновников и судей принадлежат элитные яхты.

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