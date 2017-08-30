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Назначен новый прокурор Житомирской области

30.08.2017 13:41
Кресло руководителя областной прокуратуры досталось Дмитрию Лубчуку, который в прошлом уже занимал эту должность
Назначен новый прокурор Житомирской области
Дмитрий Лубчук (фото - zhit.gp.gov.ua)

В прокуратуре Житомирской области представили нового прокурора региона. Им стал Дмитрий Лубчук, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Старший советник юстиции Лубчук ранее уже занимал должность прокурора Житомирской области, но был уволен в феврале 2015 года.

В должности областного прокурора он был восстановлен приказом генерального прокурора от 29 августа 2017-го.

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