Назначен новый прокурор Житомирской области
30.08.2017 13:41
Кресло руководителя областной прокуратуры досталось Дмитрию Лубчуку, который в прошлом уже занимал эту должность
Дмитрий Лубчук (фото - zhit.gp.gov.ua)
В прокуратуре Житомирской области представили нового прокурора региона. Им стал Дмитрий Лубчук, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Старший советник юстиции Лубчук ранее уже занимал должность прокурора Житомирской области, но был уволен в феврале 2015 года.
В должности областного прокурора он был восстановлен приказом генерального прокурора от 29 августа 2017-го.
Читайте также: У экс-прокурора ГПУ и его семьи насчитали семь квартир в Киеве
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:09
-
13:56
-
13:43
-
07:50
-
13:08
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров