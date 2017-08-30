Медицина и пенсии: Кабмин назвал главные законопроекты осени

Премьер сообщил, что ключевыми задачами следующей сессии парламента станут медицинская, образовательная, пенсионная реформы и стандарты финотчетности

Ключевыми законопроектами осенней сессии Верховной Рады станут законодательные акты по пенсионной, медицинской, образовательной реформам, электронным доверительным услугам и стандартам финансовой отчетности. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего заседания, передает пресс-служба Кабмина.

По пенсионной реформе предусмотрены четыре законопроекта (№6614, №6615, №6616, №6617). Ко второму чтению готовится законопроект, предусматривающий перерасчет пенсий для 5,6 млн граждан и индексация - для 4 млн граждан.

Гройсман заявил, что пенсионная реформа может быть утверждена до 1 октября.

Законопроект №3491-д по образовательной реформе предусматривает введение новых принципов обучения и управление школами, большую автономность в распределении средств школами и формировании учебного процесса.

По медицинский реформе разработаны два законопроекта (№6327, №6604), которыми будет введена новая модель финансирования здравоохранения, в которой "деньги ходят за пациентом".

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Законопроект №4685 по электронным доверительным услугам предусматривает введение электронных инструментов для облегчения ведения бизнеса. Документ предлагает создать механизм онлайн общения бизнеса с органами власти и предоставляет онлайн доступ к административным услугам.

Законопроект №646-д по международным стандартам финансовой отчетности направлен на усиление позиций Украины в рейтингах легкости ведения бизнеса, приток инвестиций и установление прозрачности финансовой отчетности.

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