Оклады сотрудникам прокуратуры планируют повысить в 4-5 раз - СМИ

Некоторые СМИ сообщают, что соответствующий проект постановления был сегодня согласован Кабмином

Министерство социальной политики подготовило изменения в постановление Кабмина, согласно которым должностные оклады сотрудников прокуратуры вырастут в 4,8-5,2 раза. Об этом сообщают Наші гроші.

По данным журналистов, проект постановления был подан на рассмотрение правительства 30 августа.

"Новые должностные оклады генпрокурора и его заместителей вырастут до 32-37 тыс грн. Должностные оклады прокуроров и следователей вырастут 2,8-3 раза. В экспертном заключении также указано, что размер надбавок к окладам вырастет в 13-20 раз - до 1400-3200грн", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в приложении к проекту постановления Минсоцполитики говорится, что заработная плата генпрокурора составит 166 тыс грн в месяц с учетом премии и материальной помощи. Первый заместитель генпрокурора будет получать 139 тыс грн, военный прокурор - 142 тыс грн, начальник департамента - почти 49 тыс грн.









Фото: nashigroshi.org

Издание отмечает, что при согласовании изменений Минсоцполитики указало, что зарплаты прокурорам нужно повысить до уровня зарплат в других правоохранительных органах. В качестве примера министерство указало зарплаты НАБУ, где должностной оклад директора составляет 80 тыс грн, а детектива - 30 тыс грн. Также было отмечено, что должностной оклад председателя Нацполиции составляет 40 тыс грн.

Кроме того, Наші гроші сообщают, что при согласовании позиций не было учтено замечание Минфина о том, что на выполнение проекта правительству дополнительно понадобится в этом году 1,6 млрд грн. При этом, в 2017 году в бюджете уже были увеличены расходы на 1,9 млрд грн, в том числе в 1,6 раза увеличены выплаты на оплату труда. Минфин также отметил, что новые надбавки к зарплате прокуроров в 3-8 раз больше надбавок к зарплатам госслужащих.

Некоторые СМИ сообщают, что изменения окладов были сегодня согласованы Кабмином, однако подтвердить эту информацию не удалось - телефоны пресс-службы правительства не отвечают.

Ранее Юрий Луценко заявлял, что зарплаты местных и региональных прокуроров вырастут в среднем на 10 тыс грн, зарплата генерального прокурора станет больше на 30%. Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон, которым существенно повышаются зарплаты прокурорам. Сейчас этот закон находится на подписи у спикера парламента, затем должен быть подписан президентом. "Думаю, что с большой долей вероятности этот закон будет подписан", - сказал он.

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