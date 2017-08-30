Телеканал РФ заявил о "похищении" своей журналистки в Киеве

Пропагандисты с российского Первого канала обеспокоены, что их коллегу якобы могла задержать Служба безопасности Украины

На российском Первом канале утверждают, что их журналистку Анну Курбатову якобы похитили в Киеве в среду, 30 августа. Об этом сообщает прокремлевский ресурс РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Отмечается, что корреспондентку могли задержать сотрудники СБУ", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации.

По данным источника, Курбатова "занималась освещением событий на Украине", в частности интересовалась депортацией испанских журналистов из Украины и военным парадом по случаю Дня независимости в Киеве. Также там сообщили, что Курбатова попала в базу данных пособников российских оккупантов на сайте Миротворец.

На данный момент подтвердить информацию о "похищении" корреспонденту LIGA.net в СБУ не удалось.

28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. По его словам, Павел поехал в Гомель на встречу с девушкой из РФ, с которой познакомился в интернете, и пропал. МИД Украины поручил консулам в России и Беларуси установить путем контактов с компетентными органами этих стран местонахождение пропавшего гражданина. Украинский консул в Минске Александр Новоселов сообщил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего Павла Гриба.

На сегодняшний день местонахождение Павла не установлено. Официальной информации от МИД Беларуси по этому вопросу не поступало.

По информации СМИ, он находится в управлении ФСБ в Краснодаре.

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