Суд назначил заместителю мэра Ирпеня домашний арест на 60 дней

Также заместитель мэра Ирпеня Дмитрий Христюк будет обязан носить электронный браслет до 29 октября 2017-го

Шевченковский районный суд Киева назначил заместителю мэра Ирпеня Дмитрию Христюку домашний арест на 60 суток и обязал носить электронный браслет до 29 октября. Об этом сообщает сайт Громада Приирпенья.

Издание сообщает, что прокуратура требовала для чиновника содержание под стражей или залог в 18 млн грн. В прокуратуре считают, что Христюк может скрываться от следствия, так как не появлялся на вызов полиции дважды.

Христюка обвиняют в том, что он подписал документы, необходимые для распределения расходов на строительство ливневой канализации, с ФОПом-покойником.

На судебное заседание приехал народный депутат от Народного фронта Андрей Тетерев, который накануне высказал журналистам готовность принять экс-регионала Христюка на поруки.

1 июля 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что Христюк в начале года приобрел квартиру в Ирпенском регионе, стоимость которой превышает 50 прожиточных минимумов, но не внес изменения в декларацию.



28 августа Христюку вручили подозрение в прокуратуре Киевской области.

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