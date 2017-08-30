Луценко прокомментировал повышение зарплат прокурорам

Генпрокурор напомнил, что за полугодие 2017 года прокуроры отправили в суд 1202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд грн

Генпрокурор Юрий Луценко считает справедливым решение о повышении ставок сотрудникам прокуратуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко отметил, что с начала своей работы в должности генпрокурора заявил, что повышение зарплат прокуроров возможно только после ощутимой активизации работы прокуратуры.

"В прошлом году правоохранители обнаружили и отправили в суд 1739 коррупционеров и вернули в бюджет 10 млрд грн. За полугодие 2017 мы отправили в суд 1202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд грн. Именно поэтому считаю справедливым решение ВР и Правительства о повышении зарплат прокуроров", - написал генпрокурор.

Он сообщил, что теперь прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тыс грн (на данный момент - 16-23 тыс грн), прокурор региональной и местной прокуратур - 14-26 тыс грн (было 9-14 тыс грн).

"Оклад генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов. Поэтому я получу за август 94 тыс грн (было 49). Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю", - заявил Луценко.

Как сообщалось ранее, Министерство социальной политики подготовило изменения в постановление Кабмина, согласно которым должностные оклады сотрудников прокуратуры вырастут в 4,8-5,2 раза.



Согласно информации издания, в приложении к проекту постановления Минсоцполитики говорится, что заработная плата генпрокурора составит 166 тыс грн в месяц с учетом премии и материальной помощи. Первый заместитель генпрокурора будет получать 139 тыс грн, военный прокурор - 142 тыс грн, начальник департамента - почти 49 тыс грн.

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