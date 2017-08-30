Климкин обсудит пропажу украинца Гриба с коллегой из Беларуси
Министр иностранных дел Павел Климкин обсудит дело пропавшего сына капеллана Игоря Гриба с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Об этом сообщил Климкин в Twitter.
"Завтра в Будапеште планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем", - написал Климкин.
28 августа 2017 офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца.
По факту исчезновения Гриба было открыто уголовное производство.
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