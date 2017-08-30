Клых находится в больнице в Магнитогорске - адвокат

В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз, родным официально не сообщают

По последней информации адвоката Ильи Новикова украинский политзаключенный Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске. Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

"В связи с чем его туда перевели и какой у него диагноз, родным официально не сообщают", - написал Новиков.

Также он рассказал о других незаконно удерживаемых в РФ украинцах.

По информации Новикова, Валентин Выговский находится в колонии в Кировской области. Документы о его передаче в Украину направлены в РФ еще в феврале.

"В российском Минюсте эти материалы просто положили под сукно, даже не проводили по ним слушания. Неформально мне сказали, что есть установка не отдавать украинцев, поскольку Украина не отдает русских (это неправда, на самом деле отдает).

Таким образом, вариант "тихого возвращения" без помилования лично Путиным и обмена, на который были некоторые надежды, на сегодня не работает", - отметил Новиков.

Также адвокат сообщил, что Алексей Чирний уже месяц находится в колонии с постоянным тюремным режимом (ЕПКТ - "единое помещение камерного типа"). Его перевели туда в июле с общего режима за выдуманные нарушения.

На днях появилась информация о том, что Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. При этом ни адвокат, ни родственники украинца не знают, в какую именно больницу и по какой причине его перевели.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение Клыха.

Ранее сообщалось о проблемах с психическим здоровьем у украинца.

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