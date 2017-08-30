В МИД РФ назвали выдворение своей пропагандистки провокацией

В МИД РФ считают, что "провокацию" организовали "украинские силовики и национал-радикалы"

В МИД РФ назвали "целенаправленной провокацией" выдворение журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой из Украины. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

В МИД РФ считают, что "провокацию" организовали "украинские силовики и национал-радикалы".

Российские дипломаты сообщили, что по линии посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов. В МИД Украины и правоохранительные органы направлены официальные ноты.

"К творящимся безобразиям в Украине по отношению к журналистам привлекаем внимание международных правозащитных организаций, других структур, призванных отстаивать свободу и независимость СМИ", - сказано в заявлении МИД РФ.

В СБУ сегодня заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. "Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

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