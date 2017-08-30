Экс-замглавы СБУ: В Беларуси постоянно находится группа ФСБ

Беларусь и Россия объединили компьютерную базу данных о пересечение внешних границ Союзного государства

Бывший заместитель главы СБУ (март 2014 - июнь 2015) Виктор Ягун заявил, что в Беларуси на постоянной основе работает группа ФСБ РФ, которая может иметь отношение к похищению иностранных граждан. Об этом он сказал в комментарии белорусскому Радио Свобода.

"У нас есть информация о том, что в Беларуси есть группа ФСБ в составе от 30 до 40 человек, которые на постоянной основе работают в Минске, в том числе там есть и силовая группа. Если нужно проводить задержание, они, как правило, не ставят в известность белорусских коллег и проводят эти мероприятия сами ", - сказал Ягун.

Также, по его информации, Беларусь и Россия объединили компьютерную базу данных о пересечение внешних границ Союзного государства.

"То есть, если кто-то из украинских граждан находится в поле зрения российских спецслужб и намерен ехать, например, в Прибалтику, избирая кратчайший путь через Беларусь, пересекает границу в то же Черниговской области, едет по территории Беларуси, а в этот момент уже фиксируется информация о том, что лицо, которое их интересует, пересекло границу и направляется к границе с Прибалтикой. Такого человека могут где-то по дороге перехватить, а поскольку границы между Беларусью и Россией не существует, таким образом человек может попасть в руки российских спецслужб", - пояснил бывший заместитель главы СБУ.

28 августа 2017 офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитилисотрудники ФСБ РФ. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца.

По факту исчезновения Гриба было открыто уголовное производство.

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