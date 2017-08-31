Осужденный за репост о Крыме Бубеев выехал с семьей из России
Инженер из Твери Андрей Бубеев, осужденный в РФ за репост материала "Крым - это Украина" публициста Бориса Стомахина и картинки на эту же тему в соцсети ВКонтакте, покинул Россию. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Анна Борко.
"Семья Бубеевых покинула Россию", - сообщила она.
"Сегодня они уже в безопасности в Киеве. Уехали с парой рюкзачков в новую жизнь", - уточнила другая активистка Екатерина Башилова.
23 августа Бубеев вышел из колонии. В мае 2016 года его приговорили к двум годам колонии-поселения. Суд обвинил россиянина в публичных призывах к совершению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России. С учетом первого приговора по 282-й статье также за репосты инженер получил 2 года и 3 месяца колонии.
Сам россиянин утверждает, что его преследуют за убеждения и не признает вину.
Правозащитный центр Мемориал признал Андрея Бубеева политзаключенным. В организации отметили, что репосты Бубеева могут быть расценены как оскорбительные, но этого недостаточно для уголовного преследования. Прямых призывов к насилию Мемориал в постах осужденного не нашел.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.
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