Осужденный за репост о Крыме Бубеев выехал с семьей из России

Сейчас они находятся в Киеве

Инженер из Твери Андрей Бубеев, осужденный в РФ за репост материала "Крым - это Украина" публициста Бориса Стомахина и картинки на эту же тему в соцсети ВКонтакте, покинул Россию. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Анна Борко.

"Семья Бубеевых покинула Россию", - сообщила она.

"Сегодня они уже в безопасности в Киеве. Уехали с парой рюкзачков в новую жизнь", - уточнила другая активистка Екатерина Башилова.

23 августа Бубеев вышел из колонии. В мае 2016 года его приговорили к двум годам колонии-поселения. Суд обвинил россиянина в публичных призывах к совершению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России. С учетом первого приговора по 282-й статье также за репосты инженер получил 2 года и 3 месяца колонии.

Сам россиянин утверждает, что его преследуют за убеждения и не признает вину.



Правозащитный центр Мемориал признал Андрея Бубеева политзаключенным. В организации отметили, что репосты Бубеева могут быть расценены как оскорбительные, но этого недостаточно для уголовного преследования. Прямых призывов к насилию Мемориал в постах осужденного не нашел.