Россия пригрозила ответом на выдворение пропагандистки Курбатовой

Пушков предложил выслать в ответ журналистов-русофобов

Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные меры на выдворение из Украины пропагандистки с российского "Первого канала" Анны Курбатовой. Об этом заявил глава комиссии Алексей Пушков.

"На первом же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные меры на похищение и высылку Курбатовой", - написал он в Twitter.





В предыдущей записи Пушков предложил выслать из России нескольких украинских журналистов.

В СБУ сегодня заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. "Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.



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