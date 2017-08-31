USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Россия пригрозила ответом на выдворение пропагандистки Курбатовой

31.08.2017 04:15
Пушков предложил выслать в ответ журналистов-русофобов
Россия пригрозила ответом на выдворение пропагандистки Курбатовой
Алексей Пушков (фото - ertv.fr)

Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные меры на выдворение из Украины пропагандистки с российского "Первого канала" Анны Курбатовой. Об этом заявил глава комиссии Алексей Пушков.

"На первом же заседании комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные меры на похищение и высылку Курбатовой", - написал он в Twitter.



В предыдущей записи Пушков предложил выслать из России нескольких украинских журналистов.

В СБУ сегодня заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. "Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Читайте также: В МИД РФ назвали выдворение своей пропагандистки провокацией

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 