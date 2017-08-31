Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью, что у него есть серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным по Украине и он "не позволит, чтобы ему все сошло с рук". Об этом он заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, передает Reuters.
"По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук", - также заявил он.
"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно", - добавил Макрон.
В конце мая Макрон принимал Путина в Версальском дворце за пределами Парижа. После встречи оба сказали, что согласились с необходимостью продвижения вперед по таким деликатным вопросам, как Сирия и Украина.
А во время телефонного разговора нормандской четверки канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.
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