Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук - Макрон

Президент Франции отметил, что он во многом не согласен с Путиным в отношении Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью, что у него есть серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным по Украине и он "не позволит, чтобы ему все сошло с рук". Об этом он заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, передает Reuters.

"По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук", - также заявил он.



"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно", - добавил Макрон.

В конце мая Макрон принимал Путина в Версальском дворце за пределами Парижа. После встречи оба сказали, что согласились с необходимостью продвижения вперед по таким деликатным вопросам, как Сирия и Украина.

А во время телефонного разговора нормандской четверки канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон отметили, что считают недопустимыми любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.



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