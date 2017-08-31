Нидерланды предоставят информацию для иска против РФ - Зеркаль
Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малазийском Boeing-777 рейса MH-17, поможет официальному Киеву в иске против РФ. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.
"Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России о финансировании терроризма, а именно - поставки оружия для поражения этого самолета", - сообщила Зеркаль.
Также она сказала, что меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время.
В начале июля Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой. Она позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира.
В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Бук, ракета которого сбила лайнер рейса MH17 над Донбассом, контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
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