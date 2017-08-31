Экс-генсек НАТО: Слова Юнкера об Украине вызывают обеспокоенность

Агрессия России против Украины влияет на всю Европу, и на этом фоне заявления главы Европейской комиссии некорректны, полагает Андерс Фог Расмуссен

Недавний спорный комментарий президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Украина - "не НАТО и не ЕС", отталкивает тех, кто хочет европейского будущего. Об этом в Twitter заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Вызывающие беспокойство комментарии Юнкера. Они отталкивают тех, кто стремится к европейскому будущему, и подрывают возможности ЕС менять соседние страны", - считает внештатный советник президента Украины.

По мнению Расмуссена, Юнкеру "стоило бы понять", что безопасность Украины является ключевой для безопасности ЕС, так как вооруженный конфликт "в сенях" ЕС влияет на всю Европу.

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В конце августа 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является ЕС и НАТО, но сейчас это не то и не другое". Кроме того, он подчеркнул, что ЕС необходимо обдумать, как улучшить отношения с РФ.

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