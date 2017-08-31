Волкер о возвращении ядерного статуса Украины: Точно плохая идея
Владение ядерным оружием не поможет укрепить безопасность Украины, хотя невыполнение гарантий Запада перед Киевом по Будапештскому меморандуму - это провал. Такие соображения высказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, пишет агентство Deutsche Welle.
"Это (возвращение к ядерному статусу, - ред.) однозначно плохая идея. Для Украины владение ядерным оружием - нереалистично и не поможет укрепить ее безопасность, Возможно, эффект будет скорее обратным", - сказал он.
Волкер заявил, что "это провал" международного сообщества в части вторжения РФ и захвата части украинской территории.
"Но это еще и провал Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и более широкого международного сообщества в том, что они дали Украине гарантии безопасности и потом не выполнили их. Поэтому здесь важно не сдаваться и попытаться восстановить целостность Украины", - подчеркнул он.
Читайте также: Волкер: США не собираются договариваться с РФ за спиной Украины
В июне 1996 года Украина утратила ядерный статус. Из страны в РФ менее чем за два года в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Будапештским меморандумом были вывезены около двух тысяч ядерных боеголовок. На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом.
Подписанный 5 декабря 1994 года президентом Леонидом Кучмой, президентом РФ Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и премьером Великобритании Джоном Мейджором Будапештский меморандум предусматривал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В соответствии с ДНЯО Украина обязалась не покупать, не принимать и не производить ядерное оружие.
В 2014 году один из гарантов меморандума - РФ - нарушил договоренности и оккупировал часть украинской территории. Две другие стороны меморандума (США и Великобритания) также не выполнили свои обязательства по защите Украины от внешней агрессии.
Читайте также: Договор о запрещении ядерного оружия: причины для скептицизма
Полный текст Будапештского меморандума доступен на сайте Верховной Рады (украинский язык) или сайте ООН (русский язык).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07:15
-
вчера
20:00
-
вчера
19:05
-
вчера
18:45
-
вчера
17:29
Новости партнеров
- 37792
- 17817
- 15108
- 14428
- 14086