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Волкер о возвращении ядерного статуса Украины: Точно плохая идея

31.08.2017 07:42
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине считает, что "эффект может быть обратным", критикуя при этом провал гарантий безопасности Украине
Волкер о возвращении ядерного статуса Украины: Точно плохая идея
Курт Волкер

Владение ядерным оружием не поможет укрепить безопасность Украины, хотя невыполнение гарантий Запада перед Киевом по Будапештскому меморандуму - это провал. Такие соображения высказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкерпишет агентство Deutsche Welle.

"Это (возвращение к ядерному статусу, - ред.) однозначно плохая идея. Для Украины владение ядерным оружием - нереалистично и не поможет укрепить ее безопасность, Возможно, эффект будет скорее обратным", - сказал он.

Волкер заявил, что "это провал" международного сообщества в части вторжения РФ и захвата части украинской территории.

"Но это еще и провал Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и более широкого международного сообщества в том, что они дали Украине гарантии безопасности и потом не выполнили их. Поэтому здесь важно не сдаваться и попытаться восстановить целостность Украины", - подчеркнул он.

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В июне 1996 года Украина утратила ядерный статус. Из страны в РФ менее чем за два года в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Будапештским меморандумом были вывезены около двух тысяч ядерных боеголовок. На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом.

Подписанный 5 декабря 1994 года президентом Леонидом Кучмой, президентом РФ Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и премьером Великобритании Джоном Мейджором Будапештский меморандум предусматривал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В соответствии с ДНЯО Украина обязалась не покупать, не принимать и не производить ядерное оружие.

В 2014 году один из гарантов меморандума - РФ - нарушил договоренности и оккупировал часть украинской территории. Две другие стороны меморандума (США и Великобритания) также не выполнили свои обязательства по защите Украины от внешней агрессии.

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Полный текст Будапештского меморандума доступен на сайте Верховной Рады (украинский язык) или сайте ООН (русский язык).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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