Волкер о возвращении ядерного статуса Украины: Точно плохая идея

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине считает, что "эффект может быть обратным", критикуя при этом провал гарантий безопасности Украине

Владение ядерным оружием не поможет укрепить безопасность Украины, хотя невыполнение гарантий Запада перед Киевом по Будапештскому меморандуму - это провал. Такие соображения высказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, пишет агентство Deutsche Welle.

"Это (возвращение к ядерному статусу, - ред.) однозначно плохая идея. Для Украины владение ядерным оружием - нереалистично и не поможет укрепить ее безопасность, Возможно, эффект будет скорее обратным", - сказал он.

Волкер заявил, что "это провал" международного сообщества в части вторжения РФ и захвата части украинской территории.

"Но это еще и провал Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и более широкого международного сообщества в том, что они дали Украине гарантии безопасности и потом не выполнили их. Поэтому здесь важно не сдаваться и попытаться восстановить целостность Украины", - подчеркнул он.

Читайте также: Волкер: США не собираются договариваться с РФ за спиной Украины

В июне 1996 года Украина утратила ядерный статус. Из страны в РФ менее чем за два года в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Будапештским меморандумом были вывезены около двух тысяч ядерных боеголовок. На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом.

Подписанный 5 декабря 1994 года президентом Леонидом Кучмой, президентом РФ Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и премьером Великобритании Джоном Мейджором Будапештский меморандум предусматривал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В соответствии с ДНЯО Украина обязалась не покупать, не принимать и не производить ядерное оружие.

В 2014 году один из гарантов меморандума - РФ - нарушил договоренности и оккупировал часть украинской территории. Две другие стороны меморандума (США и Великобритания) также не выполнили свои обязательства по защите Украины от внешней агрессии.

Читайте также: Договор о запрещении ядерного оружия: причины для скептицизма

Полный текст Будапештского меморандума доступен на сайте Верховной Рады (украинский язык) или сайте ООН (русский язык).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.