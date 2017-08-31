Суд в Гааге: МИД призвал Совбез ООН оценить действия РФ в Крыму

Замглавы МИД Елена Зеркаль отметила, что вопрос выполнения Москвой предписания Суда ООН по Крыму не должен быть исключительно российско-украинским

Совет безопасности ООН должен рассмотреть факты невыполнения страной-агрессором Россией решения Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечении доступа к украиноязычному образованию во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире 5 канала заявила замглавы МИД по опросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Она напомнила, что в мае 2017 года официальный Киев направил Москве ноту с призывом сообщить о ходе выполнения РФ предписания суда по Крыму.

"Именно поэтому для нас было важно, чтобы Совбез ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским, а чтобы Совет безопасности также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", - отметила Зеркаль.

Замглавы МИД добавила, что Украина продолжит работу в этом направлении.

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19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге принял решение ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности, суд обязал РФ воздержаться от ограничений крымских татар в представительстве их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить возобновление образования меньшинств на украинском языке.

В то же время в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос, выполнит ли Москва требование суда в Гааге о снятии ограничений на представительство интересов крымских татар.

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