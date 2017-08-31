Добродомов заявил, что в его приемную пришли правоохранители

Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь сообщил, что помещением якобы владеет "соучастник схем Курченко" из числа руководителей ГПУ времен Пшонки

Народный депутат Дмитрий Добродомов заявил, что в его приемную в Киеве в настоящий момент "пытаются ворваться" сотрудники правоохранительных органов. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

"Сейчас в помещение моей депутатской приемной в Киеве пытаются ворваться работники СБУ и прокуратуры. Без объяснений", - сообщил Добродомов.

Нардеп добавил, что сам сейчас находится во Львове на своем избирательном округе. Он также обратился к генпрокурору Юрию Луценко с требованием объяснений.

Глава ГПУ в свою очередь в комментариях к публикации Добродомова сообщил, что помещением приемной якобы владеет "соучастник схем (Сергея) Курченко из числа руководства ГПУ времен (Виктора) Пшонки".

Скриншот переписки Добродомова и Луценко в Facebook

LIGA.net пытается получить официальный комментарий от правоохранителей по поводу происходящего.

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