Еврокомиссия призвала Украину воздерживаться от ограничений СМИ

Защита национальной безопасности должна быть обеспечена с полным уважением фундаментальных прав и свобод, заявили в Еврокомиссии

Пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, что Украина должна воздерживаться от ненужных ограничений свободы медиа. Об этом она сказала сегодня на брифинге, сообщает Европейская правда.

Косьянчич задали вопрос о выдворении российской журналистки Анны Курбатовой и двух испанских журналистов - Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре.

Представитель Еврокомиссии сказала, что знает об этих двух случаях и ожидает ответа СБУ на запрос Мининформполитики Украины о депортации испанских журналистов.

"А что касается случая с российской журналисткой, я только подчеркну, что защита национальной безопасности и граждан должна быть обеспечена с полным уважением фундаментальных прав и свобод. Это включено в Европейскую конвенцию по правам человека. Любые такие решения должны тщательно обдумываться, учитывая свободу выражения, и мы ожидаем, что украинская власть будет воздерживаться от наложения ненужных ограничений свободы потока информации и медиа", - заявила Косьянчич.

Вчера СБУ депортировала из Украины журналистку российского Первого канала Анну Курбатову. В ведомстве уточнили, что решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Украину не депортировать журналистов стран-членов ОБСЕ.

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