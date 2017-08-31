САП настаивает на взыскании залога Полякова

Депутат невовремя надел электронный браслет и не сдал паспорта

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на зачислении в бюджет залога народного депутата Максима Полякова, так как он невовремя надел электронный браслет и не сдал загранпаспорта. Об этом журналистам сообщил сегодня прокурор Максим Кравченко, передает корреспондент LIGA.net.

Кравченко отметил, что решение суда, по которому Поляков обязан был надеть электронный браслет, должно было быть выполнено немедленно, но удалось это сделать только с третьей попытки.

Также прокурор обратил внимание на то, что Поляков, уже зная, что должен надеть электронный браслет, не сообщил следствию о том, что начал процедуру снятия с места регистрации, к которому была привязана мера пресечения.

"Что касается паспортов, у стороны обвинения и суда нет информации о том, что паспорта сданы. На те запросы, которые мы делали, мы получили ответ, что Поляков не сдавал такие паспорта - и паспорт гражданина Украины, и дипломатический паспорт", - сказал он.

Сегодняшнее заседание суда по поводу зачисления в бюджет внесенного Поляковым залога в размере 304 тыс грн перенесено на 6 сентября на 15:00, так как не явились защитники депутата. Поляков сообщил, что один его адвокат задерживается на другом судебном заседании, а другой находится на больничном.

Ранее депутат отказался носить электронный браслет. Он заявил, что НАБУ и САП не выполнили предусмотренных законом действий для того, чтобы предложить ему надеть браслет.

В НАБУ заявили, что детективы бюро неоднократно и разными способами информировали депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет. Правоохранители настаивают, что Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет.

23 августа Поляков все же надел электронный браслет.

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