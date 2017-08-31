Поляков заявил о намерении пройти психиатрическую экспертизу

По словам Полякова, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что депутат психически болен

Подозреваемый в коррупции фигурант "янтарного дела", народный депутат Максим Поляков заявил о намерении пройти в понедельник психиатрическую экспертизу. Об этом он сказал в четверг в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

Отмечается, что таким образом Поляков отреагировал на высказывание директора НАБУ Артема Сытника.

"Он (Сытник, - ред.) заявил, что я психически болен. Хочу сказать, что в понедельник хочу пройти психиатрическую экспертизу, чтобы было понятно, больной Поляков на голову или нет", - сказал депутат.

Ранее Поляков заявил, что Печерский райсуд определил за ним процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ. В суде опровергли эту информацию.

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