МИД Беларуси вызвал украинского дипломата по делу Гриба

МИД Беларуси не понравились высказывания замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о действиях соседней страны в отношении исчезновения украинца Павла Гриба

МИД Беларуси вызвал украинского советника-посланника посольства Украины Валерия Джигуна, чтобы довести "бесперспективность угроз и неприемлемость высказываний", которые прозвучали вчера из уст замглавы МИД Украины Елены Зеркаль. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Вчера, комментируя исчезновение на территории Беларуси украинского гражданина Павла Гриба, Зеркаль сказала, что Беларусь ведет себя как партнер только на словах. По ее словам, решая вопрос о поддержке Беларуси в ВТО, Украина должна экономические вопросы рассматривать в комплексе с вопросами безопасности граждан Украины в Беларуси.

Мирончик отметил, что с 29 августа по запросу посольства Украины правоохранительные органы Беларуси - Генпрокуратура, МВД, СК, КГБ и Погранкомитет - на всей территории страны ведут поиски Павла Гриба, а собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.

"Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам - и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую. Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи", - сказал представитель МИД Беларуси.

Мирончик считает, что также неуместно, "пользуясь делом Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС - Армении, Казахстану, Кыргызстану и России - "навязать свои интересы" в экономической сфере".

28 августа 2017 офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца. По данным СМИ, Гриб может находиться в управлении ФСБ в Краснодаре.

По факту исчезновения Гриба было открыто уголовное производство.

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