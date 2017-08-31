Обыск в приемной Добродомова: у ГПУ нет данных о ее регистрации
В Генпрокуратуре заявляют об отсутствии официальных данных о регистрации приемной народного депутата Дмитрия Добродомова по адресу в Киеве, по которому в четверг, 31 августа, правоохранители планировали провести обыск в рамках расследования дела о преступных схемах бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В ведомстве отметили, что в ходе следствия по данному производству сегодня планировалось провести ряд обысков в помещениях высокопоставленных экс-правоохранителей.
"Перед началом обыска на двери одного из жилых помещений в Киеве обнаружена надпись о наличии там общественной приемной народного депутата Украины. Вместе с тем, на официальном портале Верховной Рады сведения о регистрации общественной приемной по данному адресу отсутствуют", - подчеркнули в ГПУ.
Следователи предложили представителям депутата в случае наличия предоставить документы, подтверждающие использование им данного помещения.
Читайте также: СБУ проводит обыски у николаевских депутатов Оппозиционного блока
"Было установлено, что, действительно, партийная организация в лице народного депутата согласно договору ссуды безвозмездно использует помещение, ипотекодержателем которого является один из бывших высокопоставленных чиновников Украины", - говорится в сообщении.
"В связи с тем, что в уголовном производстве в настоящее время отсутствуют сведения о причастности упомянутого народного депутата к преступлениям, обыск в помещении партийной организации не проводился", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее сегодня, 31 августа, Добродомов заявил, что правоохранители "без объяснений пытаются ворваться" в помещение его депутатской приемной в Киеве. Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь сообщил, что адрес приемной "указан в решении суда по делу Курченко".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:57
-
16:41
-
14:50
-
07:15
-
16:15
Новости партнеров
- 38732
- 21585
- 17934
- 15675
- 13481