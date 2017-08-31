Обыск в приемной Добродомова: у ГПУ нет данных о ее регистрации

Правоохранители не стали проводить обыск в помещении, так как не располагают сведениями о причастности нардепа к преступлениям, заявили в прокуратуре

В Генпрокуратуре заявляют об отсутствии официальных данных о регистрации приемной народного депутата Дмитрия Добродомова по адресу в Киеве, по которому в четверг, 31 августа, правоохранители планировали провести обыск в рамках расследования дела о преступных схемах бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия по данному производству сегодня планировалось провести ряд обысков в помещениях высокопоставленных экс-правоохранителей.

"Перед началом обыска на двери одного из жилых помещений в Киеве обнаружена надпись о наличии там общественной приемной народного депутата Украины. Вместе с тем, на официальном портале Верховной Рады сведения о регистрации общественной приемной по данному адресу отсутствуют", - подчеркнули в ГПУ.

Следователи предложили представителям депутата в случае наличия предоставить документы, подтверждающие использование им данного помещения.

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"Было установлено, что, действительно, партийная организация в лице народного депутата согласно договору ссуды безвозмездно использует помещение, ипотекодержателем которого является один из бывших высокопоставленных чиновников Украины", - говорится в сообщении.

"В связи с тем, что в уголовном производстве в настоящее время отсутствуют сведения о причастности упомянутого народного депутата к преступлениям, обыск в помещении партийной организации не проводился", - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее сегодня, 31 августа, Добродомов заявил, что правоохранители "без объяснений пытаются ворваться" в помещение его депутатской приемной в Киеве. Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь сообщил, что адрес приемной "указан в решении суда по делу Курченко".

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