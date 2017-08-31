НАПК одобрило отмену декларирования для общественников

Одновременно агентство не поддержало установление обязанности общественных объединений обнародовать годовой финансовый отчет о деятельности

Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании одобрило отмену декларирования доходов антикоррупционных общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК поддерживает предложение исключить из законопроекта №6674 обязанность подавать декларацию о доходах общественных активистов, борющихся с коррупцией.

В то же время НАПК не поддерживает указанный законопроект в части установления обязанности общественных объединений в определенных законом случаях обнародовать годовой финансовый отчет о деятельности.

Агентство выразило замечания к предложенным положениям об отмене ограничения по стоимости подарков, полученных за пределами Украины лицами-нерезидентами, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного, коммунального предприятия и т.д., а также нераспространение на эту категорию лиц требования о передаче в управление принадлежащих им корпоративных прав.

В апреле 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона о предотвращении коррупции, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, а военные-контрактники и мобилизованные освобождаются от этой необходимости.

Вместе с тем, 8 июля Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которыми предусматривается отмена обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках электронного декларирования.

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