План Маршалла для Украины: Киев и Вильнюс добиваются поддержки ЕС

Также Порошенко поблагодарил спикера парламента Литвы за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение агрессии РФ

Президент Петр Порошенко провел встречу со спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом, в ходе которой стороны договорились о дальнейших действиях, направленных на одобрение Евросоюзом литовской инициативы под условным названием План Маршалла для Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время встречи детально обсудили вопрос практической имплементации инициативы парламента Литвы "Новый европейский план для Украины на 2017-2020 годы" (так называемый план Маршалла для Украины), предусматривающей оказание мощной финансово-инвестиционной поддержки и помощи по проведению реформ. Договорились о дальнейшей координации работы с целью ее одобрения и поддержки со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Также Порошенко выразил благодарность Пранцкетису за последовательную позицию Литвы в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждения российской агрессии и оккупации Крымского полуострова.

Кроме того, собеседники выразили обеспокоенность продолжением агрессивной политики РФ в контексте милитаризации аннексированного Крыма и проведением Россией военных учений вдоль общих границ.

Читайте также: Авторы "плана Маршалла" для Украины говорят о серьезном прогрессе

"Была отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения и усиления соответствующих санкций", - говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил спикера литовского парламента за активную поддержку Вильнюса в вопросе введения Евросоюзом безвизового режима для украинцев и окончательного вступления в силу 1 сентября 2017 года соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

17 июня 2017 года сообщалось, что так называемый план Маршалла для Украины представят на саммите Восточного партнерства в ноябре этого года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.