Кабмин утвердил отставку главы Госрыбагентства

Ярема занимал должность с 2015 года

Кабинет министров утвердил отставку главы Госрыбагентства Яремы Кавалива, сообщает пресс-служба агентства.

Он занимал должность с 2015 года.

Отмечается, что за время пребывания на посту в Госрыбагентстве были осуществлены ряд реформ, обозначивших европейский вектор развития для украинского рыбного хозяйства.

Заявление об отставке Ярема подал 26 июля текущего года. Тогда он не назвал причин увольнения, но отметил, что на сегодняшний день "почти во всех регионах запущен и работает качественно другой рыбоохранный патруль, промышленный вылов рыбы начал выходить из тени, это хорошо видно по показателям вылова, выросшим в 2016 и 2017 гг.".

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