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Экс-мэра Славянска Штепу перевели в штрафной изолятор - адвокат

31.08.2017 22:46
В штрафной изолятор Штепу перевели на 10 дней "якобы из-за того, что она отказалась оставить дежурную камеру после 22:00", сообщил адвокат
Экс-мэра Славянска Штепу перевели в штрафной изолятор - адвокат
Неля Штепа (фото - скриншот видео)

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу перевели в штрафной изолятор Харьковского СИЗО. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко, передает Укринформ.

Штепа обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности террористической группы.

В штрафной изолятор Штепу перевели на 10 дней "якобы из-за того, что она отказалась оставить дежурную камеру после 22:00".

Адвокат также сообщил, что ранее райсуд Харькова удовлетворил жалобу стороны защиты Штепы на условия содержания и отсутствие медицинской помощи.

24 июля суд продлил содержание под стражей Штепы до 21 сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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