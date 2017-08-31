Экс-мэра Славянска Штепу перевели в штрафной изолятор - адвокат
Экс-мэра Славянска Нелю Штепу перевели в штрафной изолятор Харьковского СИЗО. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко, передает Укринформ.
Штепа обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности террористической группы.
В штрафной изолятор Штепу перевели на 10 дней "якобы из-за того, что она отказалась оставить дежурную камеру после 22:00".
Адвокат также сообщил, что ранее райсуд Харькова удовлетворил жалобу стороны защиты Штепы на условия содержания и отсутствие медицинской помощи.
24 июля суд продлил содержание под стражей Штепы до 21 сентября.
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