ЕС об ассоциации с Украиной: Праздник нашей Европы, единые цели

Председатель Еврокомиссии Юнкер, представитель ЕС по внешней политике Могерини и еврокомиссар Хан поздравили украинцев с новой вехой в истории страны

Сегодняшнее вступление в полную силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - праздник для Европы, и в будущем украинцы "пожнут плоды" выгод от интеграции в европейское сообщество. Об этом речь идет в пресс-релизе дипломатической службы ЕС.

"Сегодня, несмотря на все трудности, мы это сделали. Вступлением в силу соглашения об ассоциации с Украиной ЕС выполняет свои обещания нашим украинским друзьям. Я благодарю всех тех, кто сделал это возможным: тех, кто стоял на Майдане, и тех, кто упорно трудится, чтобы реформировать страну к лучшему. Это праздник для нашего европейского континента", - заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

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По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сегодня стороны "добились того, над чем работали последние годы: более тесной связи между ЕС и Украиной".

"Это означает более тесные связи между нашими гражданами, большие рынки и больше возможностей для бизнеса и предпринимателей, расширение обмена опытом, информацией и экспертными мнениями. Это показывает, что мы разделяем одни и те же цели, и что впредь украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество Евросоюза", - подчеркнула она.

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Будущие поколения украинцев в полной мере ощутят выгоды от более тесной связи с ЕС, считает еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Йоханнес Хан.

"Первые конкретные результаты реализации соглашения уже можно увидеть: экспорт Украины в ЕС увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию основного торгового партнера Украины. Недавние реформы в Украине были беспрецедентными, хотя остается много работы, в частности борьба с коррупцией. Евросоюз будет продолжать оказывать поддержку усилиям Украины по реформированию - как экспертными советами, так и финансовой поддержкой", - подытожил он.

1 сентября 2017 года в полном объеме вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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