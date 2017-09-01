В суд переданы дела против помогавших оккупации Крыма депутатов

Коллаборационистам грозит от 12 до 15 лет тюрьмы

В суд ушли обвинительные акты по уголовным производствам против четырех экс-депутатов парламента АР Крым, которым вменяют в вину государственную измену во время силового захвата полуострова Россией. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе следствия прокуратура АРК "получила неопровержимые доказательства" того, что в марте 2014 года эти четверо оказывали помощь оккупантам.

"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений по созданию нелегитимного государственного образования "Республика Крым", - уточнили в ГПУ.

Предполагаемым коллаборационистам грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

По состоянию на начало осени 2017 года прокуратуру АР Крым направила в суд 53 обвинительных акта против экс-депутатов крымского парламента.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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