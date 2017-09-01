Религиозные лидеры призвали политиков подумать о "здоровье" Земли

Мировые лидеры должны совместными усилиями противостоять губительным изменениям глобального климата, заявили понтифик Франциск и патриарх Варфоломей

Религиозные авторитеты призвали политических лидеров к общей борьбе с климатическими изменениями. Папа римский Франциск и патриарх константинопольский Варфоломей убеждены, что "здоровье" местообитания человечества ухудшается, и это в первую очередь бьет по самым уязвимым категориям населения, пишет Reuters.

"Мы настоятельно призываем всех, кто несет социальную, экономическую, политическую и культурную ответственность, услышать призыв Земли и позаботиться о нуждах оказавшихся на обочине жизни людей", - заявили Франциск и Варфоломей.

"В первую очередь", сказали лидер 1,2 млрд католиков и лидер 300 млн православных, нужно отреагировать на "призывы миллионов и поддержать мировой консенсус во имя спасения нашего израненного творения".

Агентство отметило, что заявление религиозных деятелей ни к кому конкретно не обращено.

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31 мая 2017 года Трамп сообщил, что собирается выйти из Парижского соглашения по климату. В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надеется на изменение мнения американского коллеги по этой теме.

Шесть стран-членов G7 подтвердили свою готовность выполнять условия соглашения, то есть все, кроме Трампа. Они потребовали от президента США придерживаться пунктов документа.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу. Целью соглашения является "активизировать осуществление" Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

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