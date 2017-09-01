Запад-2017: Киев будет следить за выводом техники РФ из Беларуси
Наблюдатели от Генштаба и разведка будут отслеживать ситуацию с военными учениями Запад-2017, чтобы после их завершения вся завезенная из РФ в Беларусь боевая техника и подразделения были выведены с белорусской территории в места постоянной дислокации. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.
По его словам, Генштаб видит в военных маневрах государства-оккупанта у северной границы Украины возможные угрозы, в том числе для территориальной целостности страны.
Несмотря на то, что белорусский президент Александр Лукашенко заверил Порошенко, якобы "ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы" и у хозяина Банковой "нет оснований ставить это под сомнение", перед вторжением в Грузию в 2008 году Россия точно так же концентрировала боевую технику под видом учений.
"Мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена для учений, была выведена и угрозы были сняты", - подчеркнул президент.
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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.
Волонтеры-расследователи группы InformNapalm выяснили, как Кремль может "упаковать" Запад-2017 в 13 тысяч солдат.
Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер
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