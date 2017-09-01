РФ не разрешила Кольченко получить образование в украинском вузе

Российские чиновники мотивируют отказ тем, что у Таврического университета, где ранее учился нынешний политзаключенный, "нет аккредитации в России"

Российские власти не разрешили политзаключенному Александру Кольченко продолжить обучение в украинском вузе, прерванное из-за похищения его спецслужбами оккупанта в Крыму в 2014 году. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Среди политзаключенных Кремля есть единственный студент - Александр Кольченко, украинец, студент географического факультета Таврического национального университета. Несмотря на то, что российское законодательство разрешает заочную и дистанционную формы обучения, Александру отказали в его фундаментальном праве - на образование. Мол, у ТНУ нет в РФ аккредитации", - написала она.

При этом Геращенко отметила, что ни один российский вуз не возьмет к себе на дистанционное обучение политзаключенного.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса призвала украинские студенческие организации, имеющие тесные контакты на международном уровне, донести проблему Кольченко до студенчества во всем мире.

"Мир должен знать, что Кремль хватает молодых украинцев, тайно вывозит их в свои тюрьмы и оставляет без права на медицину и образование. Вспомните сегодня Александра. Мы должны усилить совместную со студенчеством всего мира борьбу за его освобождение", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что готовит по этому поводу обращения к омбудсмену Валерии Лутковской и ОБСЕ. Также Геращенко намерена обратиться к Минобразования с просьбой назначить Кольченко именную стипендию, которая станет помощью его семье.

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Кроме того, вице-спикер сообщила о встрече с ректором ТНУ Владимиром Казариным и отметила, что "университет продолжит борьбу за своего студента - будущего географа".

Геращенко также опубликовала письмо российской Федеральной службы исполнения наказаний на имя Казарина, в котором чиновники государства-оккупанта отказываются позволить Кольченко получить образование в ТНУ.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Кольченко к 10 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Кольченко, а также режиссера Олега Сенцова Украине, считая их своими гражданами.

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