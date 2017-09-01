МИД требует от РФ прекратить религиозные гонения в Крыму

Министерство осудило блокирование работы храма Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе

МИД Украины требует от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе и прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП. Об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что министерство осуждает блокирование работы храма Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги, начатое 31 августа российскими оккупационными властями.

В МИД подчеркнули, что российская оккупационная власть продолжает свою политику, направленную на воспрепятствование деятельности УПЦ КП на временно оккупированной территории АР Крым и делает все возможное для прекращения ее деятельности на территории Крыма. Российские силовики захватывает помещения церкви, незаконно завладевают ее имуществом, проводят обыски в ее помещениях, осуществляют давление на священнослужителей.

Такие действия оккупационных властей являются систематическим нарушением фундаментальных прав и свобод человека, отметили в министерстве.

"МИД Украины требует от РФ немедленно восстановить беспрепятственный доступ верующих УПЦ КП в храм в Симферополе, прекратить религиозные гонения и вмешательства в деятельность Крымской епархии УПЦ КП и обеспечить выполнение обязательств в рамках международного права", - сказано в заявлении.

МИД Украины обратился к международному сообществу с просьбой осудить нападение на украинский храм в Симферополе.

31 августа в Симферополе представители оккупационной администрации при поддержке российских силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.