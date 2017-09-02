Грицак хочет уголовной ответственности за посещение РФ политиками

Глава СБУ поддерживает инициативу ведения биометрического контроля для иностранцев, которые посещают Украину

Глава Службы безопасности Василий Грицак предложил ввести уголовную ответственность за посещение политиками России. Об этом он заявил во время брифинга в эфире 112 Украина, комментируя введение биометрического контроля для иностранцев.

"Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", - сказал Грицак.

Он отметил, что биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Украину, "однозначно поможет" в работе ведомства. "Я поддерживаю инициативу президента", - заявил глава СБУ.

С 1 января 2018 года Украина вводит правила пересечения границы для граждан из стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам.

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