Грицак хочет уголовной ответственности за посещение РФ политиками
Глава Службы безопасности Василий Грицак предложил ввести уголовную ответственность за посещение политиками России. Об этом он заявил во время брифинга в эфире 112 Украина, комментируя введение биометрического контроля для иностранцев.
"Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", - сказал Грицак.
Он отметил, что биометрический контроль иностранцев, въезжающих в Украину, "однозначно поможет" в работе ведомства. "Я поддерживаю инициативу президента", - заявил глава СБУ.
С 1 января 2018 года Украина вводит правила пересечения границы для граждан из стран, которые могут представлять угрозу для Украины, по биометрическим паспортам.
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