В МВД пояснили причины задержания Давида Саакашвили

В марте этого года Давиду Саакашвили аннулировали разрешение на проживание в Украине, но он не покинул страну в установленный законом строк

Полиция задержала Давида Саакашвили из-за того, что его разрешение на временное проживание недействительно. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире espreso.tv.



Полиция доставила Саакашвили в органы Государственной миграционной службы.



По словам Шевченко, разрешение на проживание отменили в марте, когда от Госслужбы занятости поступила информация об аннулировании разрешения на трудоустройство.



Давида Саакашвили проинформировали об этом, но он не выехал из Украины в установленный законом срок, пояснили в МВД.



Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении брата экс-губернатора Одесской области в Грузию. Сейчас он покинул Печеркий райотдел мигрционной службы.

Давид Саакашвили рассказал, что к нему подошли сотрудники полиции и попросили сесть в машину, сказав, что его повезут на встречу к Авакову. Вместо этого его отвезли в миграционную службу.

Ранее Михаил Саакашвили заявил о задержании в Киеве своего брата.

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