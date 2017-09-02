В МВД пояснили причины задержания Давида Саакашвили
Полиция задержала Давида Саакашвили из-за того, что его разрешение на временное проживание недействительно. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире espreso.tv.
Полиция доставила Саакашвили в органы Государственной миграционной службы.
По словам Шевченко, разрешение на проживание отменили в марте, когда от Госслужбы занятости поступила информация об аннулировании разрешения на трудоустройство.
Давида Саакашвили проинформировали об этом, но он не выехал из Украины в установленный законом срок, пояснили в МВД.
Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении брата экс-губернатора Одесской области в Грузию. Сейчас он покинул Печеркий райотдел мигрционной службы.
Давид Саакашвили рассказал, что к нему подошли сотрудники полиции и попросили сесть в машину, сказав, что его повезут на встречу к Авакову. Вместо этого его отвезли в миграционную службу.
Ранее Михаил Саакашвили заявил о задержании в Киеве своего брата.
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